Sermaises

stage kick boxing

Sermaises Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Boxing Club Sermaises organise un stage de kick boxing exclusif le samedi 6 juin 2026, de 14h30 à 18h00 au Gymnase de Sermaises. Les multi-champions du monde Cyril Benzaquen et Karim Ghajji dirigent cet événement sportif unique dans le Loiret. Places limitées, réservez vite !

Un événement d’envergure internationale s’invite dans le Loiret ! Le Boxing Club Sermaises crée l’événement le samedi 6 juin 2026 en accueillant un stage exceptionnel de kick boxing. De 14h30 à 18h00, le Gymnase de Sermaises ouvre ses portes à deux légendes vivantes de la discipline Cyril Benzaquen, 7 fois champion du monde, et Karim Ghajji, 16 fois champion du monde.

Cette rencontre unique permet aux passionnés et aux pratiquants de tous niveaux d’apprendre, de progresser et de se dépasser aux côtés de compétiteurs hors norme. Le club propose un tarif à 15 € pour les adhérents et 25 € pour les extérieurs. Face à un nombre de places limité. 25 .

Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 98 04 94

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English :

Boxing Club Sermaises is organizing an exclusive kick boxing clinic on Saturday, June 6, 2026, from 2:30 to 6:00 pm at the Gymnase de Sermaises. Multi-world champions Cyril Benzaquen and Karim Ghajji will be leading this unique sporting event in the Loiret region. Places are limited, so book fast!

L’événement stage kick boxing Sermaises a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GRAND PITHIVERAIS