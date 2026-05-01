Sermaises

cinemobile

place du general de gaule Sermaises Loiret

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Cinémobile s’installe à Sermaises le vendredi 29 mai, Place du Général de Gaulle. Ce cinéma itinérant propose trois séances pour tous les publics Mauvaise Pioche à 16h, Jumpers à 18h et Juste une illusion à 20h30. Venez vibrer !

e cinéma s’invite chez vous ! Le vendredi 29 mai, le célèbre camion-cinéma Cinémobile fait escale à Sermaises, sur la Place du Général de Gaulle, pour une journée dédiée au septième art.

Trois projections exceptionnelles attendent les cinéphiles et les familles. Dès 16h00, la comédie Mauvaise Pioche ouvre le bal. À 18h00, place à l’aventure familiale avec le film d’animation Jumpers . Enfin, la soirée se clôture à 20h30 avec le long-métrage Juste une illusion .

Porteur d’une culture de proximité en Région Centre-Val de Loire, cet événement garantit le confort d’une véritable salle obscure au cœur de la commune. Cliclic propose des tarifs accessibles à tous 7,50 € au plein tarif et 5,50 € au tarif réduit. Réservez votre place pour partager un grand moment de convivialité ! 5.5 .

place du general de gaule Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 57 56 08 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cinémobile sets up in Sermaises on Friday May 29, Place du Général de Gaulle. This mobile cinema offers three screenings for all audiences: Mauvaise Pioche at 4pm, Jumpers at 6pm and Juste une illusion at 8:30pm. Come and enjoy!

L’événement cinemobile Sermaises a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GRAND PITHIVERAIS