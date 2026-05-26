Sermaises

soirée concert

1 Chemin du Menhir Sermaises Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Tennis Avenir de Sermaises organise une grande soirée concert gratuite le samedi 6 juin 2026 à partir de 18h30. Situé au 1 chemin du Menhir, l’événement accueille les groupes Ephémères et Les 4Acoustic pour une ambiance festive. Snacks et boissons attendent le public sur place.

La musique s’empare du club de tennis ! Le Tennis Avenir de Sermaises convie le public à une grande soirée concert le samedi 6 juin 2026 dès 18h30. Installé au 1 chemin du Menhir à Sermaises, cet événement culturel et festif promet de faire vibrer les habitants du Loiret.

Pour l’occasion, deux formations musicales montent sur scène pour assurer le spectacle les groupes Ephémères et Les 4Acoustic. Ils proposent un répertoire varié pour rythmer le début de soirée dans une ambiance chaleureuse. L’entrée de cette manifestation reste entièrement gratuite. Un service de restauration rapide avec snacks et boissons fraîches accueille les visiteurs sur place. Une belle occasion de partager un moment de convivialité en famille ou entre amis ! .

1 Chemin du Menhir Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 72 92

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English :

Tennis Avenir de Sermaises is organizing a big free concert evening on Saturday June 6, 2026 from 6:30pm. Located at 1 chemin du Menhir, the event welcomes the bands Ephémères and Les 4Acoustic for a festive atmosphere. Snacks and drinks are available on site.

L’événement soirée concert Sermaises a été mis à jour le 2026-05-26 par OT GRAND PITHIVERAIS