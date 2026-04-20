CHASSERADES EN FÊTE Parvis de l’église Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

CHASSERADES EN FÊTE

Parvis de l’église Chasseradès Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui offrira une représentation vendredi 24 avril sur le parvis de l’église à 18h30.

Participation libre

Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui offrira une représentation vendredi 24 avril sur le parvis de l’église à 18h30.

Participation libre .

Parvis de l’église Chasseradès Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 13 83

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English :

We are delighted to welcome the Cheval 2 Troie company to the Chemin de Stevenson, with a performance on Friday April 24 in front of the church at 6.30pm.

Free admission

L’événement CHASSERADES EN FÊTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere