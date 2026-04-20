CHASSERADES EN FÊTE Parvis de l’église Mont Lozère et Goulet
CHASSERADES EN FÊTE Parvis de l’église Mont Lozère et Goulet vendredi 24 avril 2026.
Mont Lozère et Goulet
CHASSERADES EN FÊTE
Parvis de l’église Chasseradès Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui offrira une représentation vendredi 24 avril sur le parvis de l’église à 18h30.
Participation libre
Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui offrira une représentation vendredi 24 avril sur le parvis de l’église à 18h30.
Participation libre .
Parvis de l’église Chasseradès Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 13 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We are delighted to welcome the Cheval 2 Troie company to the Chemin de Stevenson, with a performance on Friday April 24 in front of the church at 6.30pm.
Free admission
L’événement CHASSERADES EN FÊTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI Office de tourisme, avenue de la gare Mont Lozère et Goulet 20 avril 2026
- ATELIER D’ÉQUILIBRE Station thermale Mont Lozère et Goulet 22 avril 2026
- ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet 22 avril 2026
- CINÉCO LES AIGLES DE LA RÉPUBLIQUE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet 24 avril 2026
- [COMPLET] DÎNER SPECTACLE CABARET Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet 25 avril 2026