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CHASSERADES EN FÊTE Parvis de l’église Mont Lozère et Goulet

CHASSERADES EN FÊTE Parvis de l’église Mont Lozère et Goulet

CHASSERADES EN FÊTE Parvis de l’église Mont Lozère et Goulet vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Parvis de l'église

Adresse : Chasseradès

Ville : 48190 Mont Lozère et Goulet

Département : Lozère

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Participation libre

Mont Lozère et Goulet

CHASSERADES EN FÊTE

Parvis de l’église Chasseradès Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui offrira une représentation vendredi 24 avril sur le parvis de l’église à 18h30.

Participation libre
Nous avons la chance d’accueillir sur le chemin de Stevenson la compagnie Cheval 2 Troie qui offrira une représentation vendredi 24 avril sur le parvis de l’église à 18h30.

Participation libre   .

Parvis de l’église Chasseradès Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 13 83 

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English :

We are delighted to welcome the Cheval 2 Troie company to the Chemin de Stevenson, with a performance on Friday April 24 in front of the church at 6.30pm.

Free admission

L’événement CHASSERADES EN FÊTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere

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