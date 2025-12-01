Chasses aux oeufs géantes Pâques au Château de la Ferté !

Route d’Orléans La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez fêter Pâques en famille au Château de la Ferté Saint Aubin. Les cloches sonneront durant le week-end de Pâques avec nos Chasses aux Oeufs géantes ! Au programme ? 3 parcours et une récompense chocolatée pour tous !

Grandes chasses aux oeufs dans le parc du Château pour tous les âges 3 parcours pour que chaque âge puisse profiter des joies de la chasse aux oeufs. Repartez avec des oeufs en chocolat pour tous !

Un parcours pour les enfants jusqu’à 5 ans dans le verger.

Un parcours familial pour les 6-11 ans à travers les allées du parc.

Un parcours sauvage pour les ados et adultes dans la forêt du Château

Les horaires

11h 14h30 16h pour les enfants jusqu’à 5 ans

11h30 15h 16h30 pour les enfants entre 6 et 12 ans

12h 15h30 17h pour les enfants à partir de 13 ans et adultes

Les chasses peuvent donc être enchainées à la suite pour que toute la famille en profite !

Pensez à prévoir un sac ou un panier pour ramasser vos oeufs ! 2 .

Route d’Orléans La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 52 72 contact@chateau-ferte.com

English :

Les Grandes Chasses aux Oeufs for all ages: 3 courses, over 6,000 hidden dummy eggs, 8 different colors to find, a chocolate reward for all!

L’événement Chasses aux oeufs géantes Pâques au Château de la Ferté ! La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-12-01 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN