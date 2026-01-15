La Nuit du Boogie

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

✨ LA NUIT DU BOOGIE ✨

Préparez-vous à une soirée vibrante, où le groove, le swing et l’énergie du boogie-woogie prennent le pouvoir ! Sur scène, des artistes talentueux vous feront voyager au cœur d’un univers musical intense et généreux, entre piano endiablé, voix puissantes.

✨ LA NUIT DU BOOGIE ✨

Préparez-vous à une soirée vibrante, où le groove, le swing et l’énergie du boogie-woogie prennent le pouvoir !

Samedi 25 avril 2026

20h

Espace Madeleine Sologne La Ferté Saint Aubin

Tarif 10 €

Sur scène, des artistes talentueux vous feront voyager au cœur d’un univers musical intense et généreux, entre piano endiablé, voix puissantes et rythmes irrésistibles.

Une soirée placée sous le signe du partage, de la virtuosité et du plaisir de la musique live.

Réservations 02 38 64 81 34

Avec la participation de CEMMA et de l’Harmonie Municipale

Laissez-vous emporter par le boogie… impossible de rester immobile ! 10 .

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 64 81 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?? BOOGIE NIGHT?

Get ready for a vibrant evening of groove, swing and boogie-woogie energy! On stage, talented artists will take you on a journey to the heart of an intense and generous musical universe, with frenzied piano and powerful vocals.

L’événement La Nuit du Boogie La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-02-12 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN