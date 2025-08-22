Boucle 06 La Bruyère La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Boucle 06 La Bruyère La Ferté-Saint-Aubin Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle 06 La Bruyère En VTC
Boucle 06 La Bruyère Avenue de Lowendal 45240 La Ferté-Saint-Aubin Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 380 Distance : 33000.0 Tarif :
À pied 6h20 min
En VTC/VTT *: 1h40 min
En VAE**: 1h15 min
À cheval 3h40 min
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/249641-boucle-06-la-bruyere +33 2 36 99 45 59
English : Boucle 06 La Bruyère
On foot: 6h20 min
By mountain bike*: 1h40 min
By EAB**: 1h15 min
On horseback: 3h40 min
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß: 6h20 min
Mit dem Mountainbike*: 1 Std. 40 Min
Mit dem Mountainbike**: 1 Std. 15 Min
Zu Pferd: 3h40 min
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit Elektrounterstützung (Durchschnitt 20km/h)
Italiano :
A piedi: 6h20 min
In mountain bike *: 1h40 min
In bicicletta**: 1h15 min
A cavallo: 3h40 min
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bici a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 6h20 min
En bicicleta de montaña *: 1h40 min
En bicicleta**: 1h15 min
A caballo: 3h40 min
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicletas con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par SIT Centre-Val de Loire