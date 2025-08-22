Escapade Solognote La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Escapade Solognote A pieds

Escapade Solognote Chemin de Villaine 45240 La Ferté-Saint-Aubin Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 3900.0 Tarif :

C’est en famille que vous pourrez savourer cette promenade digestive bordée de bouleaux, de chênes et de pins. Selon les saisons, le parfum sera tantôt une odeur de résineux, tantôt une odeur de chanterelles.

English : Solognote Escapade

Enjoy a perfect outing with the family over an afternoon stroll amidst the birches, oaks and pine trees. Over the seasons, relish in the changing fragrances, from coniferous perfumes to the sweet smell of chanterelle mushrooms.

Deutsch :

Diesen von Birken, Eichen und Kiefern gesäumten Verdauungsspaziergang können Sie mit der ganzen Familie genießen. Je nach Jahreszeit duftet es mal nach Nadelholz, mal nach Pfifferlingen.

Italiano :

Voi e la vostra famiglia potrete godervi questa passeggiata digestiva tra betulle, querce e pini. A seconda della stagione, il profumo è talvolta di alberi resinosi, talvolta di finferli.

Español :

Toda la familia puede disfrutar de este digestivo paseo entre abedules, robles y pinos. Según la temporada, el olor es a veces de árboles resinosos, a veces de rebozuelos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par SIT Centre-Val de Loire