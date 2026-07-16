Chasseurs d’Ombres et de Bleu, 30 avenue de paris, Roanne

Informations pratiques

Chasseurs d’Ombres et de Bleu Mercredi 11 août 2027, 15h00 30 avenue de paris Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-08-11T15:00:00+02:00 – 2027-08-11T16:30:00+02:00

Fin : 2027-08-11T15:00:00+02:00 – 2027-08-11T16:30:00+02:00

Mystérieuse, magique et profondément créative, venez dompter la lumière en famille lors de notre atelier dédié au cyanotype ! Cet été, petits et grands sont invités à endosser le rôle des premiers chimistes de l’image pour s’initier à cette technique photographique fascinante du XIXe siècle. Pas besoin d’appareil photo : armés d’un peu de soleil, de motifs et de divers matériaux à manipuler, vous composerez vos propres œuvres d’art avant de les voir apparaître, comme par enchantement, dans d’éclatantes nuances bleu de Prusse. Un moment de partage artistique et de découverte scientifique d’où chaque participant repartira avec son tirage unique et une empreinte durable en mémoire !

30 avenue de paris 30 Avenue de Paris, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 23 71 61 https://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 23 71 61 »}] Ouvertes à tous, il n’est pas besoin d’être inscrit pour profiter des Médiathèques de Roannais Agglomération. Quelle que soit votre envie – lire sur place, étudier, surfer sur Internet ou converser avec une connaissance – vous y trouverez de quoi passer un moment agréable. Expositions, rencontres d’auteurs, spectacles,… stimulent votre curiosité. Parce que vos Médiathèques sont des lieux privilégiés de découverte et d’ouverture sur le monde. Présence de parkings

Mystérieuse, magique et profondément créative, venez dompter la lumière en famille lors de notre atelier dédié au cyanotype ! Cet été, petits et grands sont invités à endosser le rôle des premiers de…

©Médiathèques de Roannais Agglomération – Nelly Buret