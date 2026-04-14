ChAtBARET, Chat Noir, Carouge GE

ChAtBARET Samedi 18 avril, 22h00 Chat Noir

De CHF 20.- à CHF 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T22:00:00+02:00 – 2026-04-19T00:15:00+02:00

Fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00 – 2026-04-19T00:15:00+02:00

Pour cette 21e édition de la Chatbaret,

Votre MC Queen, Veronica Mercury sera rejointe sur scène par les talentueuses :

Arcy Dalma, Rachel Von Tits, Mitzi et Fiona De Vil !

Spectacle unique où l’humour, la grâce et l’émerveillement s’entrelacent. ✨

Ces 5 divas extraordinaires vous réservent des performances éblouissantes !

On vous attend pour 2 heures de spectacle époustouflantes !

Ça va être Show Show Show !

Hâte de vous retrouver pour une soirée inoubliable !

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Places limitées, pensez à réserver.

Spectacle assis

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22h00 — DRAG SHOW EXCEPTIONNEL

Avec votre MC Queen :

VERONICA MERCURY

Genevoise Lusophone de naissance, Lausannoise dans son cœur et résidente des soirées Chatbaret.

Artiste polyglotte, envoûtante et hilarante, elle vous entraînera dans un monde d’icônes légendaires depuis les années 40 à aujourd’hui avec charme et charisme sans oublier sa touche épicée de séductrice !

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Nos invitées ✨

ARCY DALMA

Arcy Dalma incarne la folie, la magie et l’humour dans un personnage unique.

Inspirée par Annie Cordy, Liza Minnelli, Dalida et bien d’autres.

Arcy Dalma fusionne différentes formes artistiques.

Voyagez à travers le chant, la danse et la comédie avec Arcy Dalma !

Passant d’un univers à l’autre en un clin d’œil, découvrez son énergie débordante.

Rejoignez l’aventure dès maintenant !

RACHEL VON TITS

Drag Queen de vieille école genevoise, se distingue par sa présence imposante.

Avec sa grande taille qui domine la scène, elle incarne la grandeur à tous les niveaux. Mais ce qui la rend véritablement unique, c’est sa capacité à allier avec maestria les jeux de mots les plus espiègles et les chansons paillardes les plus mémorables !

MITZI

Mitzi incarne une cantatrice aux airs de femme fatale, une reine outrancière et hystérique mais toujours glamour.

Elle se produit dans les salles de spectacle, les cabarets et même à la télévision. Elle aborde tous les styles de musique: pop, variété et comédie musicales et opéra. Sans oublier des tubes de toutes les époques et autres chansons Disney, qu’elle détourne pour exciter les zygomatiques.

FIONA DE VIL

Drag queen genevoise et créature des enfers, Fiona De Vil croque les scènes à pleines dents. Maîtresse des émotions, elle sait aussi bien faire rire que tirer des larmes, une tornade d’émotions vous attend, dont elle se délecte déjà de s’en nourrir. Si vous la croyez prévisible, préparez vous à être surpris.x.e.s.

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/chatbaret-avril-2026-QXP7UMUEJN »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Le désormais mythique ChAtBARET revient au Chat Noir pour ouvrir une nouvelle saison pop, queer et délicieusement impertinente.

DR