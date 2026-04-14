LMA, Chat Noir, Carouge GE

LMA Jeudi 23 avril, 20h30 Chat Noir

De 12 CHF à 20 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:45:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:45:00+02:00

RAP · POP | LIVE

On connaît tous quelqu’un qui fait semblant d’aller bien. LMA, lui, écrit exactement l’inverse. Révélé avec Petit prince, il revient avec Inutile, six titres courts, nerveux, où la voix se fissure et tient debout en même temps. Trop pop pour le rap, trop libre pour la variété, il avance sans mode d’emploi. Entre électro, rock et lignes rap, ses morceaux frappent juste, sans détour. Le 23.04, au Chat Noir, il viendra poser ça là : brut, vivant, sans maquillage.

Avec ce billet :

20:30 Ô DÉBIT

21:45 LMA

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/lma-o-debit-GQ75NR5Q13 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ville-de-geneve-agenda-public/events/o-debit »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

On connaît tous quelqu’un qui fait semblant d’aller bien. LMA, lui, écrit exactement l’inverse.

petit joueur prod