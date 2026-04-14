SMOKY, Chat Noir, Carouge GE

SMOKY Vendredi 24 avril, 20h35 Chat Noir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:35:00+02:00 – 2026-04-24T22:35:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:35:00+02:00 – 2026-04-24T22:35:00+02:00

HYBRIDE RAP / HIP HOP | LIVE

Depuis l’enfance, Max, alias Smoky, vit pour la musique. Batteur dès 6 ans, il étudie aujourd’hui l’ingénierie du son et développe son projet rap. Originaire du village « 2022 », il se distingue par des flows variés, une plume à la fois sensible et incisive, et des mélodies envoûtantes. Après les EP Sisyphe et OK?! en 2023, il intègre la sélection Embrayage 2024 de la Case à Chocs à Neuchâtel.

Avec ce billet :

20:35 SMOKY

21:50 IRIKANTO

En collaboration avec le programme On Stage de la fondation EJMA Live

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/irikanto-smoky-4B7PX3B4J5 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ville-de-geneve-agenda-public/events/irikanto »}, {« link »: « https://ejmalive.ch/concert/smoky-irikanto/ »}, {« link »: « https://ejmalive.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Depuis l’enfance, Max, alias Smoky, vit pour la musique. Batteur dès 6 ans, il étudie aujourd’hui l’ingénierie du son et développe son projet rap.

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