ANAÏS MVA, Chat Noir, Carouge GE

ANAÏS MVA Samedi 25 avril, 21h00 Chat Noir

De 20 CHF à 28 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

POP | LIVE

Jeune autrice-compositrice-interprète de 23 ans formée au conservatoire, ANAÏS MVA a déjà conquis de nombreux fans, avec ses chansons aux thématiques douces-amères (santé mentale, troubles du comportement alimentaire, addiction,…) enrobées de textures pop. Depuis ses débuts, elle invite ses fans dans son processus créatif en partageant sur TikTok des extraits de ses chansons en cours, sans filtre, accompagnée de son piano ou de sa guitare. Après deux premiers EP en 2023 et 2024, elle a dévoilé deux nouveaux single “monde” et “vriller” premier extraits d’un nouveau projet “le lapin blanc” sorti début octobre.

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/anais-mva-ZNW3JY99S2 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Jeune autrice-compositrice-interprète de 23 ans formée au conservatoire, ANAÏS MVA a déjà conquis de nombreux fans, avec ses chansons aux thématiques douces-amères enrobées de textures pop.

Roso