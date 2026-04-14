46 RUE DE BERNE, Théâtre des Amis, Carouge GE

46 RUE DE BERNE 21 avril – 2 mai Théâtre des Amis

Plein tarif CHF 30.-

Prix réduit (AVS, AI, chômeurs) CHF 25.-

Tarif jeune (étudiants et moins de 26 ans) CHF 15.-

Tarif 20ans/20frs CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T19:00:00+02:00 – 2026-05-02T20:30:00+02:00

Adaptation et mise en scène, Françoise Courvoisier

Avec Martine Schambacher et Françoise Courvoisier. Assistanat à la mise en scène, Léa Déchamboux. Scénographie, Natacha Jaquerod

Lumière, Rinaldo Del Boca. Son, Nicolas Le Roy. © Anouk Schneider

Au 46 rue de Berne, dans la cuisine de Grisélidis Réal, la légendaire

peintre, écrivaine et prostituée genevoise, on assiste simultanément

à deux périodes de sa vie. D’un côté la comédienne Martine

Schambacher incarne la grande dame lorsqu’elle est atteinte du

cancer, dans les dernières années de sa vie ; de l’autre, Françoise

Courvoisier la célèbre dix ans plus tôt, lorsqu’elle est encore en pleine

activité.

Cette adaptation théâtrale puise dans les innombrables lettres qu’elle

écrit à son ami Jean-Luc Hennig, éditées en deux volumes aux éditions

Verticales : La Passe Imaginaire et Les Sphinx.

Quelle que soit l’importance de la lutte révolutionnaire de Grisélidis,

sa plus grande force – et je crois sa plus grande dignité – est d’avoir

fait de sa vie, de sa chair de prostituée et de ses songes une écriture.

Une écriture à la fois lyrique et rageuse, splendide et forcenée.

Jean-Luc Hennig, extrait de la préface des Sphinx

Théâtre des Amis Place du Temple 8, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 342 28 74 http://www.carouge.ch/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/662 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-amis/

Au 46 rue de Berne, dans la cuisine de Grisélidis Réal, la légendaire peintre, écrivaine et prostituée genevoise, on assiste simultanément à deux périodes de sa vie.

Anouck Schneider