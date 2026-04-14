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46 RUE DE BERNE, Théâtre des Amis, Carouge GE

46 RUE DE BERNE, Théâtre des Amis, Carouge GE

46 RUE DE BERNE, Théâtre des Amis, Carouge GE mardi 21 avril 2026.

Lieu : Théâtre des Amis

Adresse : Place du Temple 8, 1227 Carouge GE

Ville : 1227 Carouge GE

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif : Plein tarif CHF 30.- Prix réduit (AVS, AI, chômeurs) CHF 25.- Tarif jeune (étudiants et moins de 26 ans) CHF 15.- Tarif 20ans/20frs CHF 10.-

46 RUE DE BERNE 21 avril – 2 mai Théâtre des Amis

Plein tarif CHF 30.-
Prix réduit (AVS, AI, chômeurs) CHF 25.-
Tarif jeune (étudiants et moins de 26 ans) CHF 15.-
Tarif 20ans/20frs CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T19:00:00+02:00 – 2026-05-02T20:30:00+02:00

Adaptation et mise en scène, Françoise Courvoisier
Avec Martine Schambacher et Françoise Courvoisier. Assistanat à la mise en scène, Léa Déchamboux. Scénographie, Natacha Jaquerod
Lumière, Rinaldo Del Boca. Son, Nicolas Le Roy. © Anouk Schneider

Au 46 rue de Berne, dans la cuisine de Grisélidis Réal, la légendaire
peintre, écrivaine et prostituée genevoise, on assiste simultanément
à deux périodes de sa vie. D’un côté la comédienne Martine
Schambacher incarne la grande dame lorsqu’elle est atteinte du
cancer, dans les dernières années de sa vie ; de l’autre, Françoise
Courvoisier la célèbre dix ans plus tôt, lorsqu’elle est encore en pleine
activité.
Cette adaptation théâtrale puise dans les innombrables lettres qu’elle
écrit à son ami Jean-Luc Hennig, éditées en deux volumes aux éditions
Verticales : La Passe Imaginaire et Les Sphinx.
Quelle que soit l’importance de la lutte révolutionnaire de Grisélidis,
sa plus grande force – et je crois sa plus grande dignité – est d’avoir
fait de sa vie, de sa chair de prostituée et de ses songes une écriture.
Une écriture à la fois lyrique et rageuse, splendide et forcenée.
Jean-Luc Hennig, extrait de la préface des Sphinx

Théâtre des Amis Place du Temple 8, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 342 28 74 http://www.carouge.ch/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/662 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-amis/
Au 46 rue de Berne, dans la cuisine de Grisélidis Réal, la légendaire peintre, écrivaine et prostituée genevoise, on assiste simultanément à deux périodes de sa vie.

Anouck Schneider

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