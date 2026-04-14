46 RUE DE BERNE, Théâtre des Amis, Carouge GE
46 RUE DE BERNE, Théâtre des Amis, Carouge GE mardi 21 avril 2026.
46 RUE DE BERNE 21 avril – 2 mai Théâtre des Amis
Plein tarif CHF 30.-
Prix réduit (AVS, AI, chômeurs) CHF 25.-
Tarif jeune (étudiants et moins de 26 ans) CHF 15.-
Tarif 20ans/20frs CHF 10.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T19:00:00+02:00 – 2026-05-02T20:30:00+02:00
Adaptation et mise en scène, Françoise Courvoisier
Avec Martine Schambacher et Françoise Courvoisier. Assistanat à la mise en scène, Léa Déchamboux. Scénographie, Natacha Jaquerod
Lumière, Rinaldo Del Boca. Son, Nicolas Le Roy. © Anouk Schneider
Au 46 rue de Berne, dans la cuisine de Grisélidis Réal, la légendaire
peintre, écrivaine et prostituée genevoise, on assiste simultanément
à deux périodes de sa vie. D’un côté la comédienne Martine
Schambacher incarne la grande dame lorsqu’elle est atteinte du
cancer, dans les dernières années de sa vie ; de l’autre, Françoise
Courvoisier la célèbre dix ans plus tôt, lorsqu’elle est encore en pleine
activité.
Cette adaptation théâtrale puise dans les innombrables lettres qu’elle
écrit à son ami Jean-Luc Hennig, éditées en deux volumes aux éditions
Verticales : La Passe Imaginaire et Les Sphinx.
Quelle que soit l’importance de la lutte révolutionnaire de Grisélidis,
sa plus grande force – et je crois sa plus grande dignité – est d’avoir
fait de sa vie, de sa chair de prostituée et de ses songes une écriture.
Une écriture à la fois lyrique et rageuse, splendide et forcenée.
Jean-Luc Hennig, extrait de la préface des Sphinx
Théâtre des Amis Place du Temple 8, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 +41 22 342 28 74 http://www.carouge.ch/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/662 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-amis/
Au 46 rue de Berne, dans la cuisine de Grisélidis Réal, la légendaire peintre, écrivaine et prostituée genevoise, on assiste simultanément à deux périodes de sa vie.
Anouck Schneider
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