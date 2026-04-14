DJ TOOTS + GUEST : DJ ESKAL, Chat Noir, Carouge GE

DJ TOOTS + GUEST : DJ ESKAL Vendredi 24 avril, 23h30 Chat Noir

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T23:30:00+02:00 – 2026-04-25T04:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T23:30:00+02:00 – 2026-04-25T04:30:00+02:00

You don’t know this party?

▶ Toujours un/des invité(s) surprise(s) : Danseurs, Chanteurs, Violoniste ? You’ll see !

The hottest dancefloor party in Geneva !!!! Crazy fast juggling mixes !!!

Be there..

▶︎ AFROBEATS · SHATTA · AMAPIANO · HIP HOP · DANCEHALL & MORE

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À l’heure où la musique semble parfois s’égarer dans son épanouissement, un certain nombre de DJ axent encore et toujours leur performance sur la qualité en ne se préoccupant pas du caractère commercial ou non d’un morceau. DJ Toots fait partie de cette génération de DJ pour qui le plaisir du public passe avant tout. Doté d’un bagage musical Dancehall – Hip hop – Funk (il a fait ses classes au Conservatoire de Musique de Genève comme percussionniste), il n’a eu aucun mal à troquer son instrument pour des platines et a développé son talent pour le « scratch ». Des mixes techniques et enjaillants, de quoi déchaîner le dancefloor.

Special guest : DJ ESKAL

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Lieu emblématique des nuits genevoises depuis près de 40 ans et grand spécialiste des « black musics », le Chat Noir propose des soirées clubbing tous les vendredis et samedis. L’entrée est gratuite !

DR