Saint-Christophe-des-Bardes

Château Champion Portes Ouvertes

762 Route de Champion Saint-Christophe-des-Bardes Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Château Champion Portes Ouvertes du 1er au 3 mai

Nous sommes ravis de vous accueillir pour 3 jours de convivialité au cœur du vignoble !

Au programme

– Entrecôte vigneronne les 3 jours pour le déjeuner

– Rendez-vous à 11h30 pour une visite avant le déjeuner

– 25€ adulte

Menu gourmand:

Assiette de charcuteries régionales

– À ne pas manquer notre fameuse entrecôte vigneronne

– Grillée sur ceps de vigne pour un goût unique et incomparable, accompagnée de ses frites

– Fromage & mignardises

Jeu de piste dans le vignoble GRATUIT

Visites & dégustations toute la journée

10h 12h

14h 19h

– Jeux en bois en extérieur pour petits et grands

On vous attend nombreux pour partager un moment gourmand et chaleureux ! .

762 Route de Champion Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 11 53 48 info@chateau-champion.com

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English : Château Champion Portes Ouvertes

L’événement Château Champion Portes Ouvertes Saint-Christophe-des-Bardes a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion