Château Champion Portes Ouvertes Saint-Christophe-des-Bardes
Château Champion Portes Ouvertes Saint-Christophe-des-Bardes vendredi 1 mai 2026.
Saint-Christophe-des-Bardes
Château Champion Portes Ouvertes
762 Route de Champion Saint-Christophe-des-Bardes Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Château Champion Portes Ouvertes du 1er au 3 mai
Nous sommes ravis de vous accueillir pour 3 jours de convivialité au cœur du vignoble !
Au programme
– Entrecôte vigneronne les 3 jours pour le déjeuner
– Rendez-vous à 11h30 pour une visite avant le déjeuner
– 25€ adulte
Menu gourmand:
Assiette de charcuteries régionales
– À ne pas manquer notre fameuse entrecôte vigneronne
– Grillée sur ceps de vigne pour un goût unique et incomparable, accompagnée de ses frites
– Fromage & mignardises
Jeu de piste dans le vignoble GRATUIT
Visites & dégustations toute la journée
10h 12h
14h 19h
– Jeux en bois en extérieur pour petits et grands
On vous attend nombreux pour partager un moment gourmand et chaleureux ! .
762 Route de Champion Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 11 53 48 info@chateau-champion.com
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English : Château Champion Portes Ouvertes
L’événement Château Champion Portes Ouvertes Saint-Christophe-des-Bardes a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion
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