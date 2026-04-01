Saint-Christophe-des-Bardes

Découvrez le nouveau parcours randonnée à Saint-Christophe-des-Bardes

Saint-Christophe-des-Bardes Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Nous vous invitons à découvrir un nouveau parcours de randonnée à Saint-Christophe-des-Bardes !

Distance 11 km

Durée environ 3h à 3h30

N’hésitez pas à prévoir un petit encas pour profiter pleinement de ce moment en pleine nature.

Notre équipe de bénévoles a imaginé ce circuit en vous faisant traverser lavoirs, cabanes de vignes et magnifiques paysages classés à l’UNESCO

Randonnée gratuite

Rendez-vous sur le parking en face de l’église

Sur place toilettes, point d’eau et table à disposition

Retour prévu vers 12h 12h30

Possibilité de raccourcir le parcours à 8 km pour revenir plus tôt (boucle) .

Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine lit.saintchristophedesbardes@gmail.com

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English : Découvrez le nouveau parcours randonnée à Saint-Christophe-des-Bardes

L’événement Découvrez le nouveau parcours randonnée à Saint-Christophe-des-Bardes Saint-Christophe-des-Bardes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Saint-Emilion