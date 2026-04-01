Découvrez le nouveau parcours randonnée à Saint-Christophe-des-Bardes Saint-Christophe-des-Bardes
Découvrez le nouveau parcours randonnée à Saint-Christophe-des-Bardes Saint-Christophe-des-Bardes dimanche 26 avril 2026.
Saint-Christophe-des-Bardes
Découvrez le nouveau parcours randonnée à Saint-Christophe-des-Bardes
Saint-Christophe-des-Bardes Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Nous vous invitons à découvrir un nouveau parcours de randonnée à Saint-Christophe-des-Bardes !
Distance 11 km
Durée environ 3h à 3h30
N’hésitez pas à prévoir un petit encas pour profiter pleinement de ce moment en pleine nature.
Notre équipe de bénévoles a imaginé ce circuit en vous faisant traverser lavoirs, cabanes de vignes et magnifiques paysages classés à l’UNESCO
Randonnée gratuite
Rendez-vous sur le parking en face de l’église
Sur place toilettes, point d’eau et table à disposition
Retour prévu vers 12h 12h30
Possibilité de raccourcir le parcours à 8 km pour revenir plus tôt (boucle) .
Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine lit.saintchristophedesbardes@gmail.com
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L’événement Découvrez le nouveau parcours randonnée à Saint-Christophe-des-Bardes Saint-Christophe-des-Bardes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Saint-Emilion
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