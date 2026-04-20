Château de Bonneval Atelier de calligraphie caroline Château de Bonneval Coussac-Bonneval

Coussac-Bonneval

Château de Bonneval Atelier de calligraphie caroline

Château de Bonneval 11 Place aux foires Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Atelier de calligraphie caroline dans l’enceinte du château de Bonneval , un des joyaux du Limousin. La calligraphie est l’art de tracer des belles lettres. .

Château de Bonneval 11 Place aux foires Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 19 49 06

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English : Château de Bonneval Atelier de calligraphie caroline

L’événement Château de Bonneval Atelier de calligraphie caroline Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays de Saint-Yrieix