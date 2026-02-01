Château de Caen visites flash Donjon et tour de la Reine Mathilde Caen

Château de Caen visites flash Donjon et tour de la Reine Mathilde

Château Caen Calvados

Début : 2026-03-07

fin : 2026-10-03

2026-03-07 2026-03-08 2026-04-04 2026-04-05 2026-05-02 2026-05-03 2026-06-06 2026-06-07 2026-07-04 2026-07-05 2026-08-01 2026-08-02 2026-09-05 2026-09-06 2026-10-03 2026-10-04

Le premier week-end de chaque mois, le Musée de Normandie vous invite à la découverte de deux trésors cachés du Château de Caen les vestiges du donjon et la tour de la Reine Mathilde.

14h et 16h vestiges du donjon (accessible PMR)

15h et 17h tour de la Reine Mathilde

Durée 30 minutes. Tout public, à partir de 8 ans. Gratuit, retrait des billets au pavillon d’accueil du château le jour de l’activité, dans la limite des places disponibles.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Information

-samedi 1er et dimanche 2 août 2026, les 4 visites flash seront consacrées aux vestiges du donjon (pas de visite flash de la tour Mathilde). .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Château de Caen visites flash Donjon et tour de la Reine Mathilde

On the first weekend of every month, the Musée de Normandie invites you to discover two hidden treasures of Caen Castle: the remains of the keep and Queen Mathilde’s tower.

