Château de Cercamp de Frévent, château de Cercamp, Frévent

Informations pratiques

Château de Cercamp de Frévent 19 et 20 septembre château de Cercamp Pas-de-Calais

Tarif : 8€ – Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ancienne abbaye cistercienne, manufacture de tissage de laine, résidence des barons de Fourment, Quartier Général du Maréchal Foch… Venez visiter un lieu chargé d’Histoire(s). L’ensemble du château et du parc de 33 hectares est classé Monuments Historiques. Découvrez les salons, les chambres, les galeries et admirez les cheminées ou autres parquets, ainsi que tout le mobilier.

château de Cercamp 77 rue du Général de Gaulle 62270 Frévent Frévent 62270 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0660990770 https://www.cercamp.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064429039972 Ancienne abbaye cistercienne, devenue filature de laine au 19 ème siècle puis résidence des barons de Fourment. Propriété de l’APHP au 20ème siècle elle est transformée en centre educatif pour enfants. Désormais propriete privée tout est fait pour lui redonner son lustre d’antan.

Classé en totalité MH. Parking privé dans l’allée du château. Pas d’accès PMR. Animaux non admis.

Ancienne abbaye cistercienne, manufacture de tissage de laine, résidence des barons de Fourment, Quartier Général du Maréchal Foch… Venez visiter un lieu chargé d’Histoire(s). L’ensemble du château…

© Château de Cercamps – Mathieu Bastien