Exposition : regards sur un patrimoine fragile, château de Cercamp, Frévent
samedi 19 septembre 2026 · château de Cercamp · Frévent
Informations pratiques
Exposition : regards sur un patrimoine fragile 19 et 20 septembre château de Cercamp Pas-de-Calais
Tarif : 8€ ; gratuit pour les moins de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Une exposition photographique consacrée aux richesses et aux lieux les plus fragiles du Château de Cercamp, pour porter un nouveau regard sur un patrimoine à préserver.
château de Cercamp 77 rue du Général de Gaulle 62270 Frévent Frévent 62270 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0660990770 https://www.cercamp.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064429039972 Ancienne abbaye cistercienne, devenue filature de laine au 19 ème siècle puis résidence des barons de Fourment. Propriété de l’APHP au 20ème siècle elle est transformée en centre educatif pour enfants. Désormais propriete privée tout est fait pour lui redonner son lustre d’antan.
Classé en totalité MH. Parking privé dans l’allée du château. Pas d’accès PMR. Animaux non admis.
Une exposition photographique consacrée aux richesses et aux lieux les plus fragiles du Château de Cercamp, pour porter un nouveau regard sur un patrimoine à préserver.
© Cercamp
À voir aussi à Frévent (Pas-de-Calais)
- Parcours d’Orientation dans le parc du château, château de Cercamp, Frévent 19 septembre 2026
- Visite libre du château de Cercamp et du parc, château de Cercamp, Frévent 19 septembre 2026
- Château de Cercamp de Frévent, château de Cercamp, Frévent 19 septembre 2026