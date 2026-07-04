Château de Chanteloup, Chateau de Chanteloup, Saint-Michel-Chef-Chef

Informations pratiques

Château de Chanteloup 19 et 20 septembre Chateau de Chanteloup Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bernard Leguillier vous reçoit sur son domaine de Chanteloup. visite du château commenté à 10h30 et 11h30, puis 15h00, 16h00 et 17h00. Visite du parc libre. Exposition surprise.

Possibilité de se restaurer sur place avec la présence du foodtruck : « la galette bretonne ».

Chateau de Chanteloup 44320 Saint-Père-en-Retz Saint-Michel-Chef-Chef 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Bernard Laguiller vous reçoit sur son domaine de Chanteloup. visite commentée du château à 10h30 et 11h30 puis 15h00 ; 16h00 et 17h00. Visite du parc libre.

©Photo Saint-Père Histoire