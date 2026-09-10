Journée au château de Chanteloup, Chateau de Chanteloup, Saint-Michel-Chef-Chef

Informations pratiques

Journée au château de Chanteloup 19 et 20 septembre Chateau de Chanteloup Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de tableaux et objets en lien avec la Marine. Brocante et antiquités. Restauration et pique-nique possibles sur place.

Visite libre ou visite commentée samedi et dimanche de 9 h 30 à 18 h

Chateau de Chanteloup 44320 Saint-Père-en-Retz Saint-Michel-Chef-Chef 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition de tableaux et objets en lien avec la Marine. Brocante et antiquités. Restauration et pique-nique possibles sur place.

©Yohan Gaborit