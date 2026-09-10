Journée au château de Chanteloup, Chateau de Chanteloup, Saint-Michel-Chef-Chef
samedi 19 septembre 2026 · Chateau de Chanteloup · Saint-Michel-Chef-Chef
Informations pratiques
Journée au château de Chanteloup 19 et 20 septembre Chateau de Chanteloup Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de tableaux et objets en lien avec la Marine. Brocante et antiquités. Restauration et pique-nique possibles sur place.
Visite libre ou visite commentée samedi et dimanche de 9 h 30 à 18 h
Chateau de Chanteloup 44320 Saint-Père-en-Retz Saint-Michel-Chef-Chef 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Exposition de tableaux et objets en lien avec la Marine. Brocante et antiquités. Restauration et pique-nique possibles sur place.
©Yohan Gaborit
À voir aussi à Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique)
- Château de Chanteloup, Chateau de Chanteloup, Saint-Michel-Chef-Chef 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine ambiance kermesse salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine visite commentée de la Chapelle Sainte-Anne de Tharon-Plage Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine Visite commentée de la pêcherie municipale de Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine visite commentée de l’Eglise de Saint-Michel-Chef-Chef rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef 19 septembre 2026