Château de Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Château de Cunault

Chênehutte-Trèves-Cunault 2 rue Notre-Dame Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Imposante demeure bâtie au 19e siècle, le château de Cunault incarne l’éclectisme architectural typique de son époque. Le porche d’entrée du 17e siècle provient du Prieuré voisin.

Visite guidée par le propriétaire, le dimanche à 16h (durée 45 min.).

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Chênehutte-Trèves-Cunault 2 rue Notre-Dame Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

An imposing residence built in the 19th century, the Château de Cunault embodies the architectural eclecticism typical of its time. The 17th century entrance porch comes from the nearby Priory.

L’événement Château de Cunault Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME