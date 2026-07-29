Informations pratiques

Vernantes

Château de Jalesnes

10 rue de Blou Vernantes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ancienne seigneurie médiévale au 11e siècle, le bâtiment actuel date du 17e siècle.

Le château est modifié et agrandi au 19e siècle un escalier d’honneur ainsi qu’un théâtre sont construits en amont de la visite de l’infant d’Espagne Dom Carlos en 1879. En 1886, Monsieur Ackerman rachète la propriété et restaure le château.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 16h. .

10 rue de Blou Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 60 61

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English :

Originally a medieval manor in the 11th century, the current building dates from the 17th century.

L’événement Château de Jalesnes Vernantes a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME