Informations pratiques

Vernantes

Église Notre-Dame

Place de l’église Vernantes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Construite au 19e siècle pour remplacer l’ancienne église transformée en mairie.

Le chantier de la nouvelle église de Vernantes, décidé en 1867, a connu de nombreuses péripéties et fut notamment interrompu par la guerre de 1870. Le village se trouvait alors en zone de combat, comme en témoigne le monument aux morts de 1870-1871 (très rare en Maine-et-Loire) situé à la sortie du village. L’église dédiée à Notre-Dame est finalement inaugurée en 1877.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Place de l’église Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 50 12 mairie@vernantes.fr

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English :

Built in the 19th century to replace the former church, now the town hall.

L’événement Église Notre-Dame Vernantes a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME