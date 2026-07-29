Informations pratiques

Vernantes

Parcours et déambulation libre

Place de la mairie Vernantes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de Vernantes et de son patrimoine historique vers l’abbaye du Loroux 12e-19e, les Petites Maisons, le Four à Pain, le Monument de 1870, l’École publique Eugène Livet 19e-20e, l’École Notre Dame 19e.

Le lavoir qui date du 19e siècle était mis à disposition des habitants, qui s’y approvisionnaient en eau à la pompe et y lavaient le linge jusqu’à l’installation de l’eau courante.

Le Monuments aux morts, situé face au Four à Pain, élevé en 1890 à la mémoire des anciens combattants de 1870-1871. Sur cette colonne à pans, 15 noms rappellent qu’à l’époque la partie nord du département était déclarée zone de combats et que grâce à la petite bataille de Clef, le Maine-et-Loire ne fut pas occupé dans sa totalité.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

Place de la mairie Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 50 12 mairie@vernantes.fr

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English :

Discover Vernantes and its historical heritage: the Loroux Abbey (12th-19th), the Petites Maisons, the Four à Pain, the 1870 Monument, the Eugène Livet Public School (19th-20th), the Notre Dame School (19th).

L’événement Parcours et déambulation libre Vernantes a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME