Château de la Boussinière Gennes Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Gennes · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Château de la Boussinière
Gennes 658 route du Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez célébrer les 400 ans du château, ancienne propriété d’Elisa Amiot, fondatrice de la maison Veuve Amiot, fut édifié au 17e siècle sur une vaste terrasse offrant une vue exceptionnelle sur la vallée de la Loire.
Visites libres des jardins suspendus, de la terrasse et du rez-de-chaussée du château. Dégustation du pétillant de Loire des caves Amiot de Saumur.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h. .
Gennes 658 route du Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31
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English :
Come celebrate the castle’s 400th anniversary—once owned byof Elisa Amiot, founder of the Veuve Amiot winery, was built in the 17th century on a vast terrace offering an exceptional view of the Loire Valley.
L’événement Château de la Boussinière Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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