Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Remontez le temps à la découverte du village de Trèves

Trèves 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-25

Cet été, remontez le temps au cœur de nos villages !

L’association Tourisme & Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault, en partenariat avec Art en Terre de Loire, vous invite à découvrir autrement Chênehutte, Trèves et Cunault à travers des visites guidées.

Cet été, laissez-vous surprendre par l’histoire et le patrimoine de notre commune. L’association Tourisme & Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault, en partenariat avec Art en Terre de Loire, vous invite à participer à une série de visites originales à travers les villages de Chênehutte, Trèves et Cunault.

Bien plus que de simples promenades, ces rendez-vous sont une invitation à voyager dans le temps, à la découverte des lieux, des habitants et des métiers qui ont façonné notre territoire. Au fil des rues, les guides partageront anecdotes, récits et souvenirs qui permettront de mieux comprendre l’histoire de ces villages ligériens et de porter un regard nouveau sur leur patrimoine.

À Trèves, la visite conduira le public à travers les siècles, à la rencontre d’un patrimoine remarquable et d’histoires parfois méconnues qui racontent l’évolution du village et de ses monuments.

Conçues comme des moments de partage et de transmission, ces visites s’adressent aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs de passage. Elles offrent une autre manière de découvrir notre patrimoine, en privilégiant la rencontre, l’émotion et la convivialité.

Proposées en participation libre, elles contribuent également à soutenir les actions de préservation et de valorisation du patrimoine menées tout au long de l’année par les associations locales.

Cet été, prenez le temps de pousser les portes de nos villages. Derrière chaque rue, chaque maison et chaque pierre se cache une histoire… venez la découvrir avec celles et ceux qui la font vivre et la transmettent avec passion.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 4 août 2026 de 10h à 11h30.

Mardi 25 août 2026 de 15h à 16h30. .

Trèves 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 18 66 28 ctctourismetculture@laposte.net

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English :

This summer, step back in time to the heart of our villages!

The Ch%EAnehutte-Tr%E8ves-Cunault Tourism & Culture Association, in partnership with Art en Terre de Loire, invites you to discover Ch%EAnehutte, Tr%E8ves, and Cunault in a whole new way through guided tours.

L’événement Remontez le temps à la découverte du village de Trèves Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-07-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME