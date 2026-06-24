Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Duo flûte et piano Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire
Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Duo flûte et piano Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire mercredi 5 août 2026.
Gennes-Val-de-Loire
Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Duo flûte et piano
Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Ce mercredi, retrouvez un concert d’un duo flûte et piano avec Anastasie Lefebvre de Rieux à la flûte et Laurent Bourreau au piano.
Quand la musique se raconte autrement au travers des compositrices des XIXè et XXè siècle.
Avec H. Chrétien, Idylle Cécile Chaminade, concertino Marcelle Soulage, sonate Louise Farrenc, air russe varié Claude Arrieu, sonatine Mel bonis, sonate.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 5 août 2026 à partir de 20h. .
Saint-Georges-des-Sept-Voies 21 rue du Louvre de Vaux Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 68 26 13 musicales.sgd7v@orange.fr
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English :
This Wednesday, enjoy a concert by a flute and piano duo featuring Anastasie Lefebvre de Rieux on flute and Laurent Bourreau on piano.
L’événement Mercredis musicaux de Saint-Pierre-en-Vaux Duo flûte et piano Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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