Gennes-Val-de-Loire

Théâtre ambulant Chopalovitch

Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05 22:15:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Théâtre ambulant Chopalovitch retrace l’histoire d’une troupe de théâtre qui débarque dans une ville serbe sous occupation nazie en 1941.

La troupe veut jouer Les Brigands de Schiller. Mais les habitants sont dépassés par une réalité qui les maintient dans un état de terreur. Entre curiosité, incompréhension et quiproquos, deux univers se rencontrent, s’affrontent parfois.

Dans ce contexte, quelle place pour le théâtre ? Pour Vassili, il est là pour aider l’Homme à vivre ; selon Philippe, il est la Vie même ; alors qu’Elisabeth ne sait plus ; Sophie croit qu’il permet d’échapper au quotidien. Et pour les villageois, le théâtre n’a tout simplement pas sa place chez eux. Mais lorsqu’un jeune résistant du village est arrêté c’est bien par le théâtre qu’il est délivré… Le texte de Lioubomir Simovitch nous donne à voir comment l’imaginaire pourrait nous donner les armes pour affronter le déluge du quotidien, même avec une épée en bois.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 5 août 2026 de 20h30 à 22h15. .

Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 contact@trpl.fr

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English :

The Chopalovitch Traveling Theater tells the story of a theater troupe that lands in a Nazi-occupied Serbian town in 1941.

L’événement Théâtre ambulant Chopalovitch Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME