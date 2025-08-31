Château de Milly Milly Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Milly · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Château de Milly
Milly 177 rue du château Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le château date en partie du 16e siècle et du 19e siècle. L’ensemble est composé de grandes écuries et d’autres bâtiments, le tout entouré de murs et remparts.
Entrée sur le parvis de l’église de Milly. Ouverture des portes 5 minutes avant les visites guidées et fermeture 5 minutes après le début de la visite (durée 1h20min).
Visites guidées avec un focus sur le cardinal de Richelieu.
Photos et vidéos interdites.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée à partir de 9h, à partir de 10h30, à partir de 14h et à partir de 15h30. .
Milly 177 rue du château Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr
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English :
The château dates in part from the 16th century and in part from the 19th century. The complex comprises large stables and other buildings, all surrounded by walls and ramparts.
L’événement Château de Milly Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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