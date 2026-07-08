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AGENDA · Port-d'Envaux

Château de Panloy Marché des Artisans et des Producteurs Château de Panloy Port-d’Envaux

mardi 14 juillet 2026 · Château de Panloy · Port-d'Envaux

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château de Panloy
Adresse
3 Domaine de Panloy
Ville
17350 Port-d'Envaux
Département
Charente-Maritime
Tarif

Port-d’Envaux

Château de Panloy Marché des Artisans et des Producteurs

Château de Panloy 3 Domaine de Panloy Port-d’Envaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Vous cherchez l’échappée idéale pour célébrer le mardi 14 juillet ? Le Château de Panloy, niché à Port d’Envaux, vous ouvre grand ses portes de 10h à 18h pour son incontournable Marché des Artisans et des Producteurs.
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Château de Panloy 3 Domaine de Panloy Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 23  contact@panloy.com

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English :

Looking for the perfect getaway to celebrate Tuesday, July 14? The Château de Panloy, nestled in Port d’Envaux, opens its doors from 10 a.m. to 6 p.m. for its must-see Artisans and Producers Market.

L’événement Château de Panloy Marché des Artisans et des Producteurs Port-d’Envaux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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