Château de Tarascon/Visite Musicale Château du Roi René Tarascon

Tarascon

Château de Tarascon/Visite Musicale

Samedi 9 mai 2026 de 15h à 17h.

Jeudi 14 mai 2026 de 15h à 17h. Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-14

Une visite musicale, un moment suspendu, une invitation à écouter le monument autrement, entre émotion, mémoire et poésie !

Au coeur du Château de Tarascon, une visite sensible où histoire et musique se rencontrent ! Guidée par une médiatrice, laissez-vous porter par la Compagnie La Morena avec la voix d’Emmanuelle Brunel et la guitare de Loanis Kourtis ! Les chants résonne du Moyen âge à aujourd’hui dans ce monument d’exception ! .

Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 01 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical visit, a suspended moment, an invitation to listen to the monument in a different way, between emotion, memory and poetry!

L’événement Château de Tarascon/Visite Musicale Tarascon a été mis à jour le 2026-05-06 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)