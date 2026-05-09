Château de Tarascon/Visite Musicale Château du Roi René Tarascon
Château de Tarascon/Visite Musicale Château du Roi René Tarascon samedi 9 mai 2026.
Tarascon
Château de Tarascon/Visite Musicale
Samedi 9 mai 2026 de 15h à 17h.
Jeudi 14 mai 2026 de 15h à 17h. Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-14
Une visite musicale, un moment suspendu, une invitation à écouter le monument autrement, entre émotion, mémoire et poésie !
Au coeur du Château de Tarascon, une visite sensible où histoire et musique se rencontrent ! Guidée par une médiatrice, laissez-vous porter par la Compagnie La Morena avec la voix d’Emmanuelle Brunel et la guitare de Loanis Kourtis ! Les chants résonne du Moyen âge à aujourd’hui dans ce monument d’exception ! .
Château du Roi René Boulevard du Roi René Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 01 93
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English :
A musical visit, a suspended moment, an invitation to listen to the monument in a different way, between emotion, memory and poetry!
L’événement Château de Tarascon/Visite Musicale Tarascon a été mis à jour le 2026-05-06 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)