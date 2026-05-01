43ème Marché aux fleurs Cours Aristide Briand Tarascon

Tarascon

43ème Marché aux fleurs

Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 de 10h à 18h. Cours Aristide Briand Avenue de la République Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le 23 et 24 mai 2026, Tarascon se transforme en un jardin extraordinaire, odorant et coloré ! Depuis 43 ans, ce marché aux fleurs souffle un air de campagne sur la ville et ravit les amateurs de spécimens rares, de plantes aromatiques et autres cactées !

L’édition 2026 s’annonce aussi colorée que festive avec des fleurs, des plantes en tout genre, des artisans, des produits locaux et surtout de la convivialité. Un rendez-vous inscrit au calendrier des plus belles fêtes printanières et horticoles de France ! Incontournable en Pays d’Arles ! Entre amis, en famille ou en solo ce marché aux fleurs qui enchante petits et grands réunit autour de l’inestimable richesse de notre terre plus de 80 exposants, paysagistes, passionnés de nature ou de jardins et fidèles de cet événement de saison ! Sur ces deux journées, vous avez le choix, retrouvez dans le programme 2026, qui est à venir, entre animations, les concerts et expositions le guide des festivités 2026 sera bientôt disponible en support papier ou à télécharger ! .

Cours Aristide Briand Avenue de la République Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

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English :

On May 23 and 24, 2026, Tarascon is transformed into an extraordinary, fragrant and colorful garden! For 43 years, this flower market has breathed a country air into the town, delighting lovers of rare specimens, aromatic plants and cacti!

L’événement 43ème Marché aux fleurs Tarascon a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)