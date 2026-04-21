DIMANCHES de Saint Gabriel RD 33 Tarascon

Tarascon

DIMANCHES de Saint Gabriel

Dimanche 7 juin 2026 de 10h à 18h. RD 33 Chapelle Saint-Gabriel Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Les DIMANCHES de Saint-Gabriel avec la visite commentée de la chapelle !

Le DIMANCHE de Saint-Gabriel du 7 juin a programmé un concert à 15h avec Nikos Sidérakis, joueur de Luth, compositeur d’origine grecque et auteur de traductions musicales Méditerranéenne Orientale ! La traditionnelle visite commentée de la chapelle à 16h et la permanence de l’association avec la vente du livre Le Joyaux de de l’Art Roman ! À 12h30 le pique-nique convivial sera tiré du sac avec des tables et bancs sur place sous l’ombre des oliviers ! .

RD 33 Chapelle Saint-Gabriel Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur st.gabriel.asso@orange.fr

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English :

SUNDAYS at Saint-Gabriel with a guided tour of the chapel!

L’événement DIMANCHES de Saint Gabriel Tarascon a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)