Tournoi Duels IFPA Musée Vivant du Flippeur Tarascon

Tarascon

Tournoi Duels IFPA

Samedi 30 mai 2026 de 13h45 à 18h30. Musée Vivant du Flippeur 37 place du Marché Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:45:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association Culture Flip de Tarascon fait vivre et sauvegarde, dans le seul et unique musée vivant en France, le patrimoine ludobistrophile ! Le 30 mai se déroule un Tournoi Duels IFPA , Tête à Tête, au Musée Vivant du Flipper !

Tête à Tête pour ce Tournoi duels IFPA au Musée Vivant du Flippeur à Tarascon ! Rounds de 3 parties, 1 point à chaque victoire, classement avec phases finales pour les meilleurs ! Le Flipper et plus largement les jeux de bistrot, une passion vivante, une passion de compétition à travers ligue régionale compétitive de flipper ! Culture Flip Jouer et faire jouer ! .

Musée Vivant du Flippeur 37 place du Marché Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 56 98 96 16

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English :

Tarascon’s Culture Flip association keeps France’s only living museum alive and preserves its ludobistrophile heritage! On May 30, an IFPA Duels Tournament, Tête à Tête, takes place at the Musée Vivant du Flipper!

L’événement Tournoi Duels IFPA Tarascon a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)