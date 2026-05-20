Tarascon Estival/Marché Nocturne Cours Aristide Briand Tarascon
Tarascon Estival/Marché Nocturne Cours Aristide Briand Tarascon mercredi 3 juin 2026.
Tarascon
Tarascon Estival/Marché Nocturne
Du 03/06 au 26/08/2026 le mercredi de 18h30 à 23h30. Cours Aristide Briand Coeur de Ville Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03 18:30:00
fin : 2026-08-26 23:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Une Nouveauté s’installe à Tarascon ! Un Marché Nocturne orienté Objets anciens, décoration, collection, rétro et vintage ! Des Artisans créateurs des alentours ! Une ambiance conviviale et estivale ! Et sans doute de belles trouvailles !
En effet le Cours Aristide Briand et la rue des Halles accueillent un marché nocturne pour toute la saison estivale ! Des répertoires différents et autres d’un vide grenier classique ! Bienvenu à Tarascon vivre la ville autrement en 2026 ! .
Cours Aristide Briand Coeur de Ville Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 01 28 35
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English :
Something new is coming to Tarascon! A nocturnal market dedicated to antique, decorative, collectible, retro and vintage objects! Local craftsmen and designers! A friendly, summery atmosphere! And no doubt some great finds!
L’événement Tarascon Estival/Marché Nocturne Tarascon a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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