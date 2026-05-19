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Fête du Cordage Tarascon

Fête du Cordage Tarascon vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 27 boulevard Gambetta

Ville : 13150 Tarascon

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Tarascon

Fête du Cordage

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026 à partir de 17h. 27 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05

Une fête de quartier devenue au fil du temps un rendez-vous festif et populaire autour de la convivialité.
Cette année encore Tarascon va vibrer lors de cette fête de quartier aux ambiances résolument flamenco !
Vendredi 5 juin/21 h
Spectacle de chant et de danse avec Tarasconnais Gipsy et la compagnie Alma Sevillana

Samedi 6 juin/21 h
Spectacle de chant et danse avec Gipsy Sol et la compagnie Alma Sevillana

Dimanche 7 juin/21h
Spectacle de musiques du monde avec Los Gipsy et sa troupe gitane

Chaque jour dès 17h Attractions foraines, restauration au Bar des Loisirs, animations et ambiances Gipsy.   .

27 boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52 

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English :

Over the years, this neighborhood festival has become a festive, popular and convivial event.
Once again, Tarascon is set to vibrate during this district festival, with its resolutely flamenco atmosphere!

L’événement Fête du Cordage Tarascon a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

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