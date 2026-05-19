Tarascon

Fête du Cordage

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026 à partir de 17h. 27 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Une fête de quartier devenue au fil du temps un rendez-vous festif et populaire autour de la convivialité.

Cette année encore Tarascon va vibrer lors de cette fête de quartier aux ambiances résolument flamenco !

Vendredi 5 juin/21 h

Spectacle de chant et de danse avec Tarasconnais Gipsy et la compagnie Alma Sevillana



Samedi 6 juin/21 h

Spectacle de chant et danse avec Gipsy Sol et la compagnie Alma Sevillana



Dimanche 7 juin/21h

Spectacle de musiques du monde avec Los Gipsy et sa troupe gitane



Chaque jour dès 17h Attractions foraines, restauration au Bar des Loisirs, animations et ambiances Gipsy. .

27 boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over the years, this neighborhood festival has become a festive, popular and convivial event.

Once again, Tarascon is set to vibrate during this district festival, with its resolutely flamenco atmosphere!

L’événement Fête du Cordage Tarascon a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)