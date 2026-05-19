Fête du Cordage Tarascon
Fête du Cordage Tarascon vendredi 5 juin 2026.
Tarascon
Fête du Cordage
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026 à partir de 17h. 27 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Une fête de quartier devenue au fil du temps un rendez-vous festif et populaire autour de la convivialité.
Cette année encore Tarascon va vibrer lors de cette fête de quartier aux ambiances résolument flamenco !
Vendredi 5 juin/21 h
Spectacle de chant et de danse avec Tarasconnais Gipsy et la compagnie Alma Sevillana
Samedi 6 juin/21 h
Spectacle de chant et danse avec Gipsy Sol et la compagnie Alma Sevillana
Dimanche 7 juin/21h
Spectacle de musiques du monde avec Los Gipsy et sa troupe gitane
Chaque jour dès 17h Attractions foraines, restauration au Bar des Loisirs, animations et ambiances Gipsy. .
27 boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52
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English :
Over the years, this neighborhood festival has become a festive, popular and convivial event.
Once again, Tarascon is set to vibrate during this district festival, with its resolutely flamenco atmosphere!
L’événement Fête du Cordage Tarascon a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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