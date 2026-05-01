Concert Les Roses Château de Tarascon Tarascon

Tarascon

Concert Les Roses

Dimanche 24 mai 2026 de 17h à 18h30. Château de Tarascon Boulevard du Roi René Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-24

L’Association Les Enfants de Mnémosyne vous accueille dans les jardins du Château de Tarascon pour un concert sur les plus belles pages de la musique classique pour voix de femmes ! Avec le choeur féminin Akarena, Karen Kapferer et Ludovic Selmi.

L’association est heureuse de vous retrouver dans les jardins du château de Tarascon pour un programme tout en douceur féminine.

A cette occasion, vous aurez la possibilité de découvrir de nouvelles artistes le choeur féminin Akarena sous la direction de Karen Kapferer qui ont créé un programme tout en délicatesse et plein de poésie où les voix se mêleront aux histoires de fleurs, au milieu des rosiers du château.

Ces belles dames seront accompagnées par votre fidèle pianiste Ludovic Selmi.

Par les plus belles pages de la musique classique pour chœur de femmes (Holst, Elgar, Franck, Fauré…), venez fêter le printemps au bord du Rhône durant ce week-end de la Fêtes des Fleurs ! .

Château de Tarascon Boulevard du Roi René Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 08 63 92 lesenfantsdemnemosyne@gmail.com

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English :

The Association Les Enfants de Mnémosyne welcomes you to the gardens of the Château de Tarascon for a concert of the most beautiful pages of classical music for women’s voices! With the Akarena women’s choir, Karen Kapferer and Ludovic Selmi.

L’événement Concert Les Roses Tarascon a été mis à jour le 2026-05-18 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)