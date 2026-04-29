Château de Vaux, entre Vignes et Saveurs Dîner Château de Vaux Yannick de Vermont Vaux-en-Beaujolais

Vaux-en-Beaujolais

Château de Vaux, entre Vignes et Saveurs Dîner

Château de Vaux Yannick de Vermont 7 route de la Cime Vaux-en-Beaujolais Rhône

Tarif : 78 – 78 – 78 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château de Vaux Yannick de Vermont vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement Château de Vaux, entre Vignes et Saveurs . … Voir la suite sur le site du festival

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Château de Vaux Yannick de Vermont 7 route de la Cime Vaux-en-Beaujolais 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 54 34 79 devermontyannick@orange.fr

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English : Vaux en Beaujolais, entre Vignes et Saveurs Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Château de Vaux Yannick de Vermont will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event Vaux en Beaujolais, entre Vignes et Saveurs . … See more on the event website

L’événement Château de Vaux, entre Vignes et Saveurs Dîner Vaux-en-Beaujolais a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais