Dîner au cœur du Caveau de Clochemerle Dîner Cave de Clochemerle Vaux-en-Beaujolais

Vaux-en-Beaujolais

Dîner au cœur du Caveau de Clochemerle Dîner

Cave de Clochemerle 22 Place du petit Tertre Vaux-en-Beaujolais Rhône

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Cave de Clochemerle vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement Dîner au cœur du Caveau de Clochemerle . … Voir la suite sur le site du festival

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Cave de Clochemerle 22 Place du petit Tertre Vaux-en-Beaujolais 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 03 26 58 caveaudeclochemerle@orange.fr

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English : Dîner au cœur du Caveau de Clochemerle Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Cave de Clochemerle will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event Dîner au cœur du Caveau de Clochemerle . … See more on the event website

L’événement Dîner au cœur du Caveau de Clochemerle Dîner Vaux-en-Beaujolais a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais