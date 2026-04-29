Déjeuner au cœur du Caveau de Clochemerle Déjeuner Cave de Clochemerle Vaux-en-Beaujolais

Vaux-en-Beaujolais

Déjeuner au cœur du Caveau de Clochemerle Déjeuner

Cave de Clochemerle 22 Place du petit Tertre Vaux-en-Beaujolais Rhône

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 12:00:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Cave de Clochemerle vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Déjeuner au cœur du Caveau de Clochemerle . … Voir la suite sur le site du festival

.

Cave de Clochemerle 22 Place du petit Tertre Vaux-en-Beaujolais 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 03 26 58 caveaudeclochemerle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner au cœur du Caveau de Clochemerle Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Cave de Clochemerle will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Dîner au cœur du Caveau de Clochemerle . … See more on the event website

L’événement Déjeuner au cœur du Caveau de Clochemerle Déjeuner Vaux-en-Beaujolais a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais