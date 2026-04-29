Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Château de Vaux, l’expérience des Vins et des Sens Dîner Château de Vaux Yannick de Vermont Vaux-en-Beaujolais

Château de Vaux, l’expérience des Vins et des Sens Dîner Château de Vaux Yannick de Vermont Vaux-en-Beaujolais samedi 20 juin 2026.

Lieu : Château de Vaux Yannick de Vermont

Adresse : 7 route de la Cime

Ville : 69460 Vaux-en-Beaujolais

Département : Rhône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 90 90 90

Vaux-en-Beaujolais

Château de Vaux, l’expérience des Vins et des Sens Dîner

Château de Vaux Yannick de Vermont 7 route de la Cime Vaux-en-Beaujolais Rhône

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château de Vaux Yannick de Vermont vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Château de Vaux, l’expérience des Vins et des Sens . … Voir la suite sur le site du festival
  .

Château de Vaux Yannick de Vermont 7 route de la Cime Vaux-en-Beaujolais 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 54 34 79  devermontyannick@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Discovering the hillsides of Vaux en Beaujolais Clochemerle Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Château de Vaux Yannick de Vermont will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event Discovering the hillsides of Vaux en Beaujolais Clochemerle . … See more on the event website

L’événement Château de Vaux, l’expérience des Vins et des Sens Dîner Vaux-en-Beaujolais a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais

À voir aussi à Vaux-en-Beaujolais (Rhône)