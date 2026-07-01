Château de Vincennes – Le Château de Vincennes et son histoire, du Moyen-Âge au XXe siècle, Château de Vincennes, Vincennes

Informations pratiques

Château de Vincennes – Le Château de Vincennes et son histoire, du Moyen-Âge au XXe siècle 19 et 20 septembre Château de Vincennes Val-de-Marne

Réservation préalable, le jour même, au stand de l’association dans la cour d’honneur du Château. Départ des visites devant le stand. Rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Premier manoir construit par Philippe-Auguste. Donjon construit par Charles V entre 1364 et 1370, complété entre 1373 et 1380 par l’élévation de la grande enceinte. Fondation de la Sainte-Chapelle en 1379 (travaux achevés par Henri II en 1552). Château réorganisé au XVIIe siècle par Louis Le Vau : basse-cour avec les communs, cour du donjon, cour du “château neuf” en bordure de laquelle il construit le pavillon du Roi et le pavillon de la Reine. Aménagé en place militaire au XIXe siècle, restauré après la Seconde Guerre mondiale, il abrite les services historiques de l’armée depuis 1948.

Château de Vincennes 1 avenue de Paris, 94300 Vincennes, France Vincennes 94300 Vignerons Val-de-Marne Île-de-France +33148083120 http://www.chateau-de-vincennes.fr https://fr-fr.facebook.com/ChateauDeVincennes De Charles V à nos jours, en passant par Henri II et Louis XIV, le château de Vincennes a été au centre de la vie politique et militaire de la France pendant plusieurs siècles. Le donjon est aujourd’hui considéré comme le plus haut d’Europe. Il est un merveilleux exemple de l’architecture militaire de la guerre de Cent ans. La Sainte Chapelle, récemment restaurée, demeure de nos jours un monument trop méconnu malgré la beauté de ses lignes. Ses vitraux du XVIe siècle sont reconnus comme des œuvres majeures de la Renaissance pour leur qualité artistique et technique. L’entrée au château et la sortie se font uniquement par la Tour du Village, sur l’avenue de Paris. À noter : d’importants travaux ont actuellement lieu à l’entrée du monument et rendent l’accès peu confortable pour les personnes à mobilité réduite (sol irrégulier, présences de camions…). Les portes qui se situent près du Parc floral sont fermées.

Visite commentée « Le Château de Vincennes et son histoire, du Moyen-Âge au 20e siècle »

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