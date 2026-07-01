Château de Vincennes – Le Versailles de Charles V, Château de Vincennes, Vincennes

Informations pratiques

Château de Vincennes – Le Versailles de Charles V 19 et 20 septembre Château de Vincennes Val-de-Marne

Conditions

Réservation préalable, le jour même, au stand de l’association dans la cour d’honneur du Château. Départ des visites devant le stand. Rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Ancienne résidence des rois de France. Donjon et châtelet du XIVe siècle, Sainte-Chapelle des XIVe et XVIe siècles, pavillon du Roi et de la Reine du XVIIe siècle, salon Mazarin, casemates du XIXe siècle. Le château de Vincennes constitue aujourd’hui le plus vaste château fort royal français.

Château de Vincennes 1 avenue de Paris, 94300 Vincennes, France Vincennes 94300 Vignerons Val-de-Marne Île-de-France +33148083120 http://www.chateau-de-vincennes.fr https://fr-fr.facebook.com/ChateauDeVincennes De Charles V à nos jours, en passant par Henri II et Louis XIV, le château de Vincennes a été au centre de la vie politique et militaire de la France pendant plusieurs siècles. Le donjon est aujourd’hui considéré comme le plus haut d’Europe. Il est un merveilleux exemple de l’architecture militaire de la guerre de Cent ans. La Sainte Chapelle, récemment restaurée, demeure de nos jours un monument trop méconnu malgré la beauté de ses lignes. Ses vitraux du XVIe siècle sont reconnus comme des œuvres majeures de la Renaissance pour leur qualité artistique et technique. L’entrée au château et la sortie se font uniquement par la Tour du Village, sur l’avenue de Paris. À noter : d’importants travaux ont actuellement lieu à l’entrée du monument et rendent l’accès peu confortable pour les personnes à mobilité réduite (sol irrégulier, présences de camions…). Les portes qui se situent près du Parc floral sont fermées.

Visite commentée « Le Versailles de Charles V »

©Ville de Vincennes