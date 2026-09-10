CHÂTEAU DES VAULTS – DOMAINE DU CLOSEL, Domaine du Closel – Château des Vaults, Épiré

samedi 19 septembre 2026 · Domaine du Closel - Château des Vaults · Épiré

Informations pratiques

CHÂTEAU DES VAULTS – DOMAINE DU CLOSEL Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Domaine du Closel – Château des Vaults Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre du parc.

https://www.destination-angers.com/tourisme/organiser-son-sejour/activites-a-faire-a-angers/sites-visites-angers/caves-distilleries/domaine-du-closel-chateau-des-vaults-savennieres-fr-1617175/#sheetPart-opening

Domaine du Closel – Château des Vaults 1 place du Mail, 49170 Savennières Épiré 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « https://www.destination-angers.com/tourisme/organiser-son-sejour/activites-a-faire-a-angers/sites-visites-angers/caves-distilleries/domaine-du-closel-chateau-des-vaults-savennieres-fr-1617175/#sheetPart-opening »}]

Visite libre du parc.

© Domaine du Closel