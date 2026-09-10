CHÂTEAU DES VAULTS – DOMAINE DU CLOSEL, Domaine du Closel – Château des Vaults, Épiré
samedi 19 septembre 2026 · Domaine du Closel - Château des Vaults · Épiré
Informations pratiques
CHÂTEAU DES VAULTS – DOMAINE DU CLOSEL Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Domaine du Closel – Château des Vaults Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite libre du parc.
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Domaine du Closel – Château des Vaults 1 place du Mail, 49170 Savennières Épiré 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « https://www.destination-angers.com/tourisme/organiser-son-sejour/activites-a-faire-a-angers/sites-visites-angers/caves-distilleries/domaine-du-closel-chateau-des-vaults-savennieres-fr-1617175/#sheetPart-opening »}]
Visite libre du parc.
© Domaine du Closel
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