Manoir des Lauriers – demeure de plaisance du XVIIIè, Manoir des Lauriers, Épiré

Informations pratiques

Manoir des Lauriers – demeure de plaisance du XVIIIè 19 et 20 septembre Manoir des Lauriers Maine-et-Loire

Visite libre des jardins gratuite. Visite commentée intérieure et jardins : 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite libre et gratuite des jardins ‘Monument Historique’ du Manoir des Lauriers à l’aide d’une fiche décrivant brièvement l’histoire du lieu ainsi que d’un plan.

Visite commentée par le propriétaire des lieux : histoire du domaine et des jardins, découverte du grand hall et sa cage d’escalier monumentale. 5€ par personne. Sans réservation. Places limitées.

Manoir des Lauriers 13 rue Beau Soleil 49170 Savennières Épiré 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://manoirdeslauriers.wixsite.com/accueil

Visite libre et gratuite des jardins ‘Monument Historique’ du Manoir des Lauriers à l’aide d’une fiche décrivant brièvement l’histoire du lieu ainsi que d’un plan.

©Manoir des Lauriers