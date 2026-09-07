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Manoir des Lauriers – demeure de plaisance du XVIIIè, Manoir des Lauriers, Épiré

samedi 19 septembre 2026 · Manoir des Lauriers · Épiré

Manoir des Lauriers – demeure de plaisance du XVIIIè, Manoir des Lauriers, Épiré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir des Lauriers
Adresse
13 rue Beau Soleil 49170 Savennières
Ville
49170 Épiré
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Visite libre des jardins gratuite. Visite commentée intérieure et jardins : 5€.

Manoir des Lauriers – demeure de plaisance du XVIIIè 19 et 20 septembre Manoir des Lauriers Maine-et-Loire

Visite libre des jardins gratuite. Visite commentée intérieure et jardins : 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite libre et gratuite des jardins ‘Monument Historique’ du Manoir des Lauriers à l’aide d’une fiche décrivant brièvement l’histoire du lieu ainsi que d’un plan.
Visite commentée par le propriétaire des lieux : histoire du domaine et des jardins, découverte du grand hall et sa cage d’escalier monumentale. 5€ par personne. Sans réservation. Places limitées.

Manoir des Lauriers 13 rue Beau Soleil 49170 Savennières Épiré 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://manoirdeslauriers.wixsite.com/accueil
Visite libre et gratuite des jardins ‘Monument Historique’ du Manoir des Lauriers à l’aide d’une fiche décrivant brièvement l’histoire du lieu ainsi que d’un plan.

©Manoir des Lauriers

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