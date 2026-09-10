Eglise Saint-Aubin d’Epiré, Eglise Saint-Aubin d’Epiré, Épiré

Informations pratiques

Eglise Saint-Aubin d’Epiré 19 et 20 septembre Eglise Saint-Aubin d’Epiré Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Héritière d’une très ancienne paroisse du XIe siècle, l’église, de type néogothique angevin, a été construite entre 1879 et 1889 grâce aux dons de la comtesse de Las Cases. Sa haute flèche octogonale de 40 mètres est visible d’un grand nombre de villages alentour. L’intérieur est dans la plus pure tradition architecturale de la fin du XIXe siècle.

A l’intérieur on notera la très grande richesse artistique des vitraux qui évoquent la vie de Jésus et des saints.

Exposition sur les fonds baptismaux.

Eglise Saint-Aubin d’Epiré 6 Rue Thierry Sandre, 49170 Savennières Épiré 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Héritière d’une très ancienne paroisse du XIe siècle, l’église, de type néogothique angevin, a été construite entre 1879 et 1889 grâce aux dons de la comtesse de Las Cases. Sa haute flèche octogonale…

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