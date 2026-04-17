Les Andelys

Château Gaillard initiation à la fauconnerie

Chemin de Château-Gaillard Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 12:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Une découverte de la fauconnerie incontournable à Château Gaillard !

Participez à une initiation à la fauconnerie, le jeudi 14 mai, animée par Animals & Co.

Vous découvrirez le métier passionnant de fauconnier et leurs oiseaux avant de les faire voler dans l’enceinte de la forteresse.

Pour des raisons de sécurité, cette animation est autorisée uniquement à partir de 8 ans.

Les enfants de moins de 18 ans sont obligatoirement accompagnés d’un adulte participant.

L’après-midi, deux spectacles de vol de rapaces sont proposés à 15h et 16h30 (gratuits).

ATTENTION En raison de la présence d’animaux sur cette animation, il est fortement déconseillé de venir assister aux spectacles avec son animal domestique, d’autant plus si ce dernier est de petite taille.

Le chemin d’accès ayant un fort dénivelé, équipez-vous bonnes chaussures, tenue adaptée à la saison et bouteille d’eau. .

Chemin de Château-Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

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English : Château Gaillard initiation à la fauconnerie

L’événement Château Gaillard initiation à la fauconnerie Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération